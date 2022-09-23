Будущий соперник Казахстана по подгруппе сотворил сенсацию в Лиге наций
Поединок, который прошел в словацком городе Трнава, завершился успехом гостей со счетом 2:1. На исходе 1-го тайма Ренат Дадашов вывел азербайджанцев вперед, а в овертайме хозяева усилиями Эрика Йирка удачно использовали пенальти.
Все ждали финального свистка арбитра о результате вничью, но с этим не согласился игрок сборной Азербайджана Ходжат Хагверди. Защитник на 5-й минуте добавленного времени принес "взрывную" победу гостям.
Главный конкурент Азербайджана и Словакии по подгруппе 3 дивизиона С сборная Казахстана победила сборную Беларуси – 2:1, досрочно заняла первое место в группе и обеспечила себе выход в дивизион В.
Фото: Instagram/kff_team
Фото: Личный архив
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