Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Air Astana получила награду Skytrax 10-й раз

Эйр Астана, авиакомпания Фото: пресс-служба Air Astana
Флагман гражданской авиации Казахстана 10-й раз удостоился престижной премии Skytrax. В 2022 году авиакомпания Air Astana выиграла в номинации "Лучшая авиакомпания Центральной Азии и СНГ", сообщает Zakon.kz.

В 2022 году авиакомпания Air Astana впервые в своей истории стала победителем в номинации "Лучшее обслуживание в Центральной Азии и СНГ". Почетная церемония награждения победителей состоялась 23 сентября 2022 года в Лондоне.

В этом году Air Astana отпраздновала 20-летие своей деятельности. За эти годы авиакомпания зарекомендовала себя как лидер в вопросах безопасности и качества обслуживания. Мы рады получить почетную премию от Skytrax десятый раз, что является доказательством нашей приверженности высоким стандартам и признанием со стороны наших пассажиров. Я бы хотел поблагодарить почти шесть тысяч сотрудников авиакомпании за ваш профессионализм и преданность общему делу.Президент Air Astana Питер Фостер

СЕО премии Skytrax Эдвард Плейстед тоже прокомментировал достижение.

Air Astana отмечает уже десятую победу на нашей премии в 2022 году. Руководство и сотрудники авиакомпании должны гордиться этим успехом и победой в номинациях "Лучшая авиакомпания и лучшее обслуживание в Центральной Азии и СНГ". Последние два года были очень сложными для авиационной индустрии, поэтому эта награда подтверждает высокое качество обслуживания, которое Air Astana продолжает предоставлять своим клиентам. СЕО премии Skytrax Эдвард Плейстед

Победители премии Skytrax определялись методом опроса пассажиров. Были оценены более 300 авиакомпаний в период с сентября 2021 года по август 2022 года. В опросе приняли участие свыше 14 миллионов человек 100 национальностей. Ответы респондентов предоставлялись на английском, французском, испанском, русском, японском и китайском языках.

Участники опроса оценивали сайт авиакомпании, регистрацию и посадку на рейс, чистоту салона самолета, развлечения на борту, внешний вид бортпроводников и обслуживание, качество питания, комфортабельность кресел и другое.

Читайте также

Почему в Казахстане до сих пор не работает закон о защите животных

Автовладельцы трех областей стали получать госномера с новым кодом

Время ярких красок: Астана встречает осень

Ирина Лукичева
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Россияне рассказали, почему приехали в Казахстан
Россияне рассказали, почему приехали в Казахстан
Казахстан Россия граница
О скоплении авто на казахстанско-российской границе сообщили в КНБ
Москва Алматы перелет
Перелет из Москвы в Алматы за 7,8 млн тенге прокомментировали в КГА
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах 22 сентября
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления