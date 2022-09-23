Air Astana получила награду Skytrax 10-й раз

Флагман гражданской авиации Казахстана 10-й раз удостоился престижной премии Skytrax. В 2022 году авиакомпания Air Astana выиграла в номинации "Лучшая авиакомпания Центральной Азии и СНГ", сообщает Zakon.kz.

В 2022 году авиакомпания Air Astana впервые в своей истории стала победителем в номинации "Лучшее обслуживание в Центральной Азии и СНГ". Почетная церемония награждения победителей состоялась 23 сентября 2022 года в Лондоне.

В этом году Air Astana отпраздновала 20-летие своей деятельности. За эти годы авиакомпания зарекомендовала себя как лидер в вопросах безопасности и качества обслуживания. Мы рады получить почетную премию от Skytrax десятый раз, что является доказательством нашей приверженности высоким стандартам и признанием со стороны наших пассажиров. Я бы хотел поблагодарить почти шесть тысяч сотрудников авиакомпании за ваш профессионализм и преданность общему делу. Президент Air Astana Питер Фостер

СЕО премии Skytrax Эдвард Плейстед тоже прокомментировал достижение.

Air Astana отмечает уже десятую победу на нашей премии в 2022 году. Руководство и сотрудники авиакомпании должны гордиться этим успехом и победой в номинациях "Лучшая авиакомпания и лучшее обслуживание в Центральной Азии и СНГ". Последние два года были очень сложными для авиационной индустрии, поэтому эта награда подтверждает высокое качество обслуживания, которое Air Astana продолжает предоставлять своим клиентам. СЕО премии Skytrax Эдвард Плейстед

Победители премии Skytrax определялись методом опроса пассажиров. Были оценены более 300 авиакомпаний в период с сентября 2021 года по август 2022 года. В опросе приняли участие свыше 14 миллионов человек 100 национальностей. Ответы респондентов предоставлялись на английском, французском, испанском, русском, японском и китайском языках.

Участники опроса оценивали сайт авиакомпании, регистрацию и посадку на рейс, чистоту салона самолета, развлечения на борту, внешний вид бортпроводников и обслуживание, качество питания, комфортабельность кресел и другое.