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Аким Алматинской области: Необходимо увеличить производство местного сырья

Аким Алматинской области Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
Марат Султангазиев отметил необходимость продолжить работу по возврату неиспользуемых сельхозземель и не допускать необоснованного изменения целевого назначения, сообщает Zakon.kz.

23 сентября аким Алматинской области Марат Султангазиев в ходе встречи с населением Енбекшиказахского района отметил необходимость увеличения объемов производства местного сырья.

Район занимает лидирующие позиции в сборе яблок, и вы должны сохранить эту позицию, потому что это ваша прямая рыночная специализация.Марат Султангазиев

Переработку фруктов и ягод в районе осуществляет ТОО "Есикский плодоовощной консервный завод", производящий 600 тонн томатов и до 300 тонн другого плодоовощного сырья в сутки. Предприятие имеет собственную производственную базу, где на площади 800 гектаров выращивают яблоки, абрикосы, помидоры. Однако из-за дефицита сырья нагрузка на это предприятие составляет около 60%.

Чтобы небольшие запасы сырья не мешали работе предприятия, аким области поручил своему заместителю Арслану Дандыбаеву принять меры по перезагрузке действующих перерабатывающих предприятий путем стимулирования сельхозтоваропроизводителей региона, обеспечив их местным сырьем.

Также в своей речи аким области отметил еще одну важную проблему в сельском хозяйстве – отсутствие пастбищных угодий.

В ходе мониторинга было выявлено около 40 тыс. га неиспользуемых пастбищных угодий. Добровольно возвращено в государственную собственность 26,2 тыс. га пастбищных угодий. Несмотря на то, что неиспользуемые земли были возвращены, проблема дефицита пастбищ в Байтереке, Балтабае, Байдибек би, Саймасае и ряде других сельских округов не утратила своей актуальности. Марат Султангазиев

Поэтому, продолжил глава региона, необходимо продолжить работу по возврату неиспользуемых сельхозземель и не допускать необоснованного изменения целевого назначения.

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