На 19% увеличился объем инвестиций в Алматинской области

С начала 2022 года в Алматинской области реализовали 10 крупных инвестиционных проектов, где создали около 700 рабочих мест, сообщает Zakon.kz.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев встретился с жителями Енбекшиказахского района, где подробно рассказал о социально-экономическом развитии региона и выслушал проблемные вопросы, волнующие население.

За 8 месяцев объем инвестиций в Алматинскую область вырос на 19%.

Среди инвестпроектов такие предприятия, как птицефабрика "Наурыз Агро", завод по производству строительных материалов из сплавов "Алюгал", производство медицинских титановых имплантатов и тренажеров "Медикал Холдинг Sintez-KZ", рыбное хозяйство "Карасаз Агро" и другие.

В том числе в развитие экономики Енбекшиказахского района привлекли около 26 млрд тенге инвестиций, что в 1,2 раза больше, чем в прошлом году.

При этом доля района в общем объеме области незначительно превышает 8%.

На сегодняшний день уже реализовано около 20 проектов, в том числе Шелекская ветроэлектростанция ТОО "Жетысу энергия" мощностью 60 МВт, ТОО "Жеруйык Энерго" мощностью 50 МВт и завод по производству, глубокой заморозке и хранению плодоовощной продукции "Фроско" производительностью более 7 тыс. тонн. Марат Султангазиев

Аким области отметил необходимость увеличения притока инвестиций.