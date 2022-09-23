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Димаш Кудайберген собрал полный стадион поклонников в Алматы

Концерт Димаша в Алматы Фото: Zakon.kz
Корреспонденты Zakon.kz побывали на концерте известного казахстанского певца и запечатлели атмосферу праздника на фото, сообщает Zakon.kz.

Еще на подходе к Центральному стадиону стало ясно, что любимый многими вокалист соберет полный зал. До концерта оставалось около часа, а люди до сих пор пытались перекупить "лишние" билеты.

Помогавшие с организацией волонтеры разговаривали на трех языках. На стадионе были как минимум два иностранных фан-клуба – польский и французский.

Польский фан-клуб Димаша

Фото: Zakon.kz

Фанаты Димаша из Франции

Фото: Zakon.kz

Люди готовы были часами стоять в очереди и проходить через охрану, лишь бы скорее оказаться у сцены. Задолго до начала поклонники заняли свои места.

концерт Димаша

Фото: Zakon.kz

Аншлаг на концерте Димаша

Фото: Zakon.kz

На разогреве у заезды выступали молодые дарования, путь к вершине которых еще только начинается.

Как надеются организаторы, стадион, собранный Димашем, вдохновит их на новые победы.

Концерт Димаша в Алматы

Фото: Zakon.kz

Концерт Димаша Кудайбергена в Алматы

Фото: Zakon.kz

Гостям раздавали светящиеся стики. Поднимая их в воздух, поклонники скандировали имя любимого артиста.

Концерт начался вовремя – из клубов сценического дыма появился герой вечера. В этот момент поклонники разных возрастов, культур и национальностей взревели в едином порыве.

концерт Димаша в Алматы

Фото: Zakon.kz

Димаш собрал полный стадион на концерте

Фото: Zakon.kz

Концерт Димаша

Фото: Zakon.kz

концерт Димаша в Алматы

Фото: Zakon.kz

Эмоции не стихали. Слушатели подпевали своему любимчику и с готовностью сопровождали громкими аплодисментами каждую его песню.

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