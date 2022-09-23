Димаш Кудайберген собрал полный стадион поклонников в Алматы
Еще на подходе к Центральному стадиону стало ясно, что любимый многими вокалист соберет полный зал. До концерта оставалось около часа, а люди до сих пор пытались перекупить "лишние" билеты.
Помогавшие с организацией волонтеры разговаривали на трех языках. На стадионе были как минимум два иностранных фан-клуба – польский и французский.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Как надеются организаторы, стадион, собранный Димашем, вдохновит их на новые победы.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Концерт начался вовремя – из клубов сценического дыма появился герой вечера. В этот момент поклонники разных возрастов, культур и национальностей взревели в едином порыве.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz