Димаш Кудайберген собрал полный стадион поклонников в Алматы

Корреспонденты Zakon.kz побывали на концерте известного казахстанского певца и запечатлели атмосферу праздника на фото, сообщает Zakon.kz.

Еще на подходе к Центральному стадиону стало ясно, что любимый многими вокалист соберет полный зал. До концерта оставалось около часа, а люди до сих пор пытались перекупить "лишние" билеты.

Помогавшие с организацией волонтеры разговаривали на трех языках. На стадионе были как минимум два иностранных фан-клуба – польский и французский.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Люди готовы были часами стоять в очереди и проходить через охрану, лишь бы скорее оказаться у сцены. Задолго до начала поклонники заняли свои места.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

На разогреве у заезды выступали молодые дарования, путь к вершине которых еще только начинается.

Как надеются организаторы, стадион, собранный Димашем, вдохновит их на новые победы.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Гостям раздавали светящиеся стики. Поднимая их в воздух, поклонники скандировали имя любимого артиста.

Концерт начался вовремя – из клубов сценического дыма появился герой вечера. В этот момент поклонники разных возрастов, культур и национальностей взревели в едином порыве.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Эмоции не стихали. Слушатели подпевали своему любимчику и с готовностью сопровождали громкими аплодисментами каждую его песню.