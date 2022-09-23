В Актюбинской области мост через реку Илек откроют 24 сентября
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
23 сентября аким области Ералы Тугжанов проинспектировал качество проводимых работ по ямочному ремонту на мосту через реку Илек в жилом массиве Заречный, сообщает Zakon.kz.
По поручению главы региона с 22 сентября мост, дорожное полотно которого вызывало нарекания у населения, был закрыт на текущий ремонт.
Руководство региона держало данный вопрос на особом контроле.
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
В течение двух дней подрядная организация работала в круглосуточном режиме. К ремонту привлекли спецтехнику и необходимое количество дорожников.
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
Ознакомившись с ходом ремонтных работ, проводимых на путепроводе, аким области поручил подрядчику до утра полностью завершить работы, расчистить мост и 24 сентября запустить движение автотранспортных средств.
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
Летом 2023 года данный путепровод протяженностью 200 метров будет полностью отремонтирован подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств.
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
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