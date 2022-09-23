В Актобе "заминировали" восемь школ

Уже второй раз за неделю аноним срывает уроки в актюбинских школах. В этот раз "заминированными" оказались сразу восемь учебных заведений. Сотни детей эвакуированы. Тем временем полицейские пытаются найти злоумышленника, сообщает Zakon.kz.

Утро в городской школе №2 началось с массовой эвакуации. Второй раз за неделю неизвестный сообщил о заложенной в здании бомбе. Перепуганные родители бросились забирать детей, сообщает телеканал "Астана".

То же самое происходило сегодня еще в семи городских школах. Сообщение о бомбе в учебных заведениях пришло на электронную почту полиции рано утром. На место выехали экстренные службы, взрывчатки, к счастью, не обнаружили.

Кинологами и сапёрами был проведен осмотр зданий и прилегающей территории учебных заведений, взрывного устройства не обнаружено. Проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого лица. руководитель пресс-службы пресс ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов

После осмотра школьникам все же разрешили вернуться в классы. Из-за срыва учебного процесса детям придется наверстывать упущенное.

Дальше занятия ведутся. Пропущенные уроки, если тема была пропущена, если новая тема была, учителя остановятся на данной теме. руководитель отдела образования Актобе Меткуль Косымбаева

Телефонные террористы активизировались и в Алматинской области. Накануне неизвестный позвонил в полицию и сообщил о заложенной бомбе в школе поселка Отеген батыра.

Выехавшие на место полицейские обследование здание, информация, к счастью, не подтвердилась. Стражи порядка напомнили, такие шутки оборачиваются миллионным ущербом для государства, поэтому "юмористам" грозит до пяти лет тюрьмы.