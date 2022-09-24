Скандал разгорелся между предпринимателями и властями Петропавловска

Предприниматели сегодня устроили бунт в акимате Петропавловска. Бизнесмены благоустраивали и украшали город, но больше года не могут получить деньги за работу, сообщает Zakon.kz.

По их подсчетам, за новые дороги, уборку снега и новогодний марафет им должны почти миллиард тенге, сообщает КТК.

По словам предпринимателя Баглана Искакова, власти должны его компании 18 млн тенге.

По документам все объемы подписаны, все договора подписаны. Отработали в 2020 году по договору, по актам все проверяли, объемы проверяли, на фотки снимали, все данные есть. Должны 18, но по факту я потерял все. Я не могу ни работать, ни заплатить долги, ни налоги заплатить не могу. Все в аресте. Баглан Искаков

Другая предпринимательница Тамара Гайсина заявила, что уже год не может получить 46 млн тенге после озеленения города.

У нас было гарантийное обслуживание в течение года, у нас были, получается, работники закреплены по уходу за растениями, мы поливали два-три раза в год, отчитывались регулярно точно так же два-три раза в день. Тамара Гайсина

Требовать свои деньги в акимат пришло около десяти бизнесменов. Все они два года назад были подрядчиками государственного коммунального предприятия "Коммунхоз".

Этой структуре бюджет выделял деньги на благоустройство Петропавловска, а госпредприятие в свою очередь нанимало подрядчиков. 18 фирм ремонтировали ямы, укладывали новый асфальт, разбивали цветники, вывозили снег и даже украшали город к Новому году.

Предприниматели уверяют: заботились о красоте областного центра исключительно по договорам, и все работы заказчик принимал. Когда пришло время рассчитываться, у госпредприятия не оказалось денег, чтобы заплатить всем.

После того как подрядчики массово стали подавать иски, счета должника и вовсе оказались под арестом. Поэтому теперь предприниматели требуют, чтобы долги им возвращал городской акимат. Власти говорят: были бы рады заплатить, но только официальных оснований нет.

Для того чтобы все эти процедуры прошли в рамках действующего бюджетного законодательства, необходимо, чтобы было соответствующее решение, что эти деньги мы можем выплатить вам. Акимат не отказывается выплачивать. Деньги бюджетные, деньги на это есть. замакима Петропавловска Аскар Хабибулин

По его словам, действует бюджетное законодательство, которое не позволяет выплатить подрядчикам суммы напрямую.