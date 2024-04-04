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В Петропавловске объявили режим ЧС

В Петропавловске объявили режим ЧС, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 17:59 Фото: пресс-служба МЧС РК
Акимат Петропавловска 4 апреля 2024 года выступил с важным заявлением: в городе объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что 26 марта 2024 года на территории города началось обильное снеготаяние, в результате которого происходит подтопление частного сектора.

"Также из-за увеличения нагрузки на канализационные коллекторы и ливневые сети произошло обрушение коллектора по ул. Абая. В связи с этим нарушена жизнедеятельность населения, подверглись подтоплению жилые дома"Пресс-служба акимата Петропавловска
В Петропавловске объявили режим ЧС, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 17:59

Фото: gov.kz

Также сказано, что режим ЧС объявлен с 4 апреля.

"С целью ликвидации аварийной ситуации и минимизации ущерба для окружающей среды и жителей решением акима города с 4 апреля 2024 года объявляется режим ЧС природного характера местного масштаба на территории Петропавловска".Пресс-служба акимата Петропавловска

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4 апреля 2024 года под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание оперативного штаба по чрезвычайной ситуации. Глава государства отметил, что прогнозные оценки по области пессимистические и нужно готовиться к ухудшению паводковой ситуации.

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