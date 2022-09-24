Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в Казахстане незначительно снизился
Днем ранее в стране выявили 116 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Астане – 17;
в Алматы – 14;
в Шымкенте – 2;
в Акмолинской области – 10;
в Актюбинской области – 5;
в Алматинской области – 1;
в Восточно-Казахстанской области – 5;
в Абайской области – 2;
в Жамбылской области – 1;
в Западно-Казахстанской области – 7;
в Карагандинской области – 9;
в Улытауской области – 3;
в Костанайской области – 15;
в Кызылординской области – 1;
в Мангистауской области – 5;
в Павлодарской области – 2;
в Северо-Казахстанской области – 7;
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 393 106 случаев.
В Казахстане 2260 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Астане – 23;
в Алматы – 342;
в Акмолинской области – 689;
в Атырауской области – 522;
в Восточно-Казахстанской области – 4;
в Западно-Казахстанской области – 305;
в Карагандинской области – 17;
в Улытауской области – 6;
в Костанайской области – 331;
в Кызылординской области – 1;
в Мангистауской области – 4;
в Павлодарской области – 9;
в Северо-Казахстанской области – 7.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 375 256 человек.