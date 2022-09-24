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Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в Казахстане незначительно снизился

Ситуация с коронавирусом 24 сентября Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23 сентября в Казахстане сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Больше всего заболевших, по-прежнему, в городах Астана и Алматы, сообщает Zakon.kz.

Днем ранее в стране выявили 116 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Астане – 17;

  • в Алматы – 14;

  • в Шымкенте – 2;

  • в Акмолинской области – 10;

  • в Актюбинской области – 5;

  • в Алматинской области – 1;

  • в Восточно-Казахстанской области – 5;

  • в Абайской области – 2;

  • в Жамбылской области – 1;

  • в Западно-Казахстанской области – 7;

  • в Карагандинской области – 9;

  • в Улытауской области – 3;

  • в Костанайской области – 15;

  • в Кызылординской области – 1;

  • в Мангистауской области – 5;

  • в Павлодарской области – 2;

  • в Северо-Казахстанской области – 7;

  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 393 106 случаев.

В Казахстане 2260 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Астане – 23;

  • в Алматы – 342;

  • в Акмолинской области – 689;

  • в Атырауской области – 522;

  • в Восточно-Казахстанской области – 4;

    в Западно-Казахстанской области – 305;

  • в Карагандинской области – 17;

  • в Улытауской области – 6;

  • в Костанайской области – 331;

  • в Кызылординской области – 1;

  • в Мангистауской области – 4;

  • в Павлодарской области – 9;

  • в Северо-Казахстанской области – 7.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 375 256 человек.

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