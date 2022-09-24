Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в Казахстане незначительно снизился

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23 сентября в Казахстане сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Больше всего заболевших, по-прежнему, в городах Астана и Алматы, сообщает Zakon.kz.

Днем ранее в стране выявили 116 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Астане – 17;

в Алматы – 14;

в Шымкенте – 2;

в Акмолинской области – 10;

в Актюбинской области – 5;

в Алматинской области – 1;

в Восточно-Казахстанской области – 5;

в Абайской области – 2;

в Жамбылской области – 1;

в Западно-Казахстанской области – 7;

в Карагандинской области – 9;

в Улытауской области – 3;

в Костанайской области – 15;

в Кызылординской области – 1;

в Мангистауской области – 5;

в Павлодарской области – 2;

в Северо-Казахстанской области – 7;

в Туркестанской области – 1. Всего в стране подтверждено 1 393 106 случаев. В Казахстане 2260 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Астане – 23;

в Алматы – 342;

в Акмолинской области – 689;

в Атырауской области – 522;

в Восточно-Казахстанской области – 4; в Западно-Казахстанской области – 305;

в Карагандинской области – 17;

в Улытауской области – 6;

в Костанайской области – 331;

в Кызылординской области – 1;

в Мангистауской области – 4;

в Павлодарской области – 9;

в Северо-Казахстанской области – 7. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 375 256 человек. Читайте также В Казахстане вакцинация против гриппа и ОРВИ начнется с 3 октября Девушка с ДЦП открыла инклюзивный фитнес-центр Врач рассказал, чем может грозить сухой воздух из-за отопления в квартире

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