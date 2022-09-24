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Мошенники сняли со счета алматинки более 5 тыс. долларов

мошенники Фото: polisia.kz
Двое мужчин подозреваются в крупном мошенничестве. Оба попали в объективы камер. Они обманули жительницу Алматы и завладели ее деньгами. Об этом 24 сентября корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе ДП города Алматы.

Мужчина позвонил на мобильный телефон женщины и представился сотрудником банка. Он поинтересовался, не давала ли она заявку на перевод денежных средств с депозитного счета на лицевой.

Собеседник заверил, что поставит специальную защиту от кибератак, если она сообщит ему код. Не подозревая подвоха, женщина выполнила требования злоумышленников.

Только спустя несколько дней женщина поняла, что стала жертвой мошенников. В банке ей сообщили, что денежные средства в сумме более 5 тыс. долларов были сняты.Начальник Управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов

В случае опознания людей на фото, полицейские просят позвонить по телефонам: 272 32 76, 254 48 02, 254 48 76, +7 702 976 70 99.

Полицейские Алматы напомнили об активизации мошенников. Очень часто аферисты представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов.

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Ирина Лукичева
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