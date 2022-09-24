Маск заявил, что запустил интернет-сеть Starlink в Иране

Глава американской компании SpaceX Илон Маск объявил о запуске на территории Ирана глобальной спутниковой интернет-сети Starlink, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Twitter в ответ на пост госсекретаря США Энтони Блинкена о публикации Минфином генеральной лицензии, позволяющей предоставить иранцам "более широкий доступ к цифровым коммуникациям для противодействия цензуре со стороны иранского правительства".

Активирую Starlink, – написал Маск.

Activating Starlink … September 23, 2022

Ранее Блинкен написал, что лицензия Минфина США увеличит доступ иранского населения к интернету, а также будет способствовать "борьбе с цензурой иранского правительства".

Еще 18 сентября Илон Маск написал о том, что Starlink стала активна и доступна для пользователей на всех континентах.

Starlink – это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру.