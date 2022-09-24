Маск заявил, что запустил интернет-сеть Starlink в Иране
Об этом он написал в Twitter в ответ на пост госсекретаря США Энтони Блинкена о публикации Минфином генеральной лицензии, позволяющей предоставить иранцам "более широкий доступ к цифровым коммуникациям для противодействия цензуре со стороны иранского правительства".
Активирую Starlink, – написал Маск.
— Elon Musk (@elonmusk) September 23, 2022
Activating Starlink …
Ранее Блинкен написал, что лицензия Минфина США увеличит доступ иранского населения к интернету, а также будет способствовать "борьбе с цензурой иранского правительства".
Еще 18 сентября Илон Маск написал о том, что Starlink стала активна и доступна для пользователей на всех континентах.
Starlink – это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру.