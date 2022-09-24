Мотоциклист погиб в ДТП в Алматы
Фото: Zakon.kz
Мужчина скончался до приезда сотрудников скорой помощи. Полицейские выясняют причины и обстоятельства смертельного ДТП, сообщает корреспондент Zakon.kz.
ДТП произошло на пересечении улиц Халиуллина и Набережная.
Мотоциклисты на Honda и Yamaha ехали навстречу друг другу по улице Халиуллина.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП мужчина на Honda скончался до приезда медиков. Полицейские выясняют причину гибели мужчины – произошел ли несчастный случай из-за удара о дорогу, или же из-за наезда водителя Yamaha.
Фото: Zakon.kz
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