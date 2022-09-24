Мотоциклист погиб в ДТП в Алматы

Мужчина скончался до приезда сотрудников скорой помощи. Полицейские выясняют причины и обстоятельства смертельного ДТП, сообщает корреспондент Zakon.kz.

ДТП произошло на пересечении улиц Халиуллина и Набережная.

Мотоциклисты на Honda и Yamaha ехали навстречу друг другу по улице Халиуллина.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

По словам водителя мотоцикла Yamaha, в один момент мужчина на Honda неожиданно выехал на встречную полосу, после чего мотоцикл опрокинулся на бок. Следом за мотоциклом на дороге оказался и сам водитель Honda.

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП мужчина на Honda скончался до приезда медиков. Полицейские выясняют причину гибели мужчины – произошел ли несчастный случай из-за удара о дорогу, или же из-за наезда водителя Yamaha.