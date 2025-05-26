Мужчина погиб в жестком ДТП на БАКАДе
Как удалось выяснить на месте происшествия, грузовик Foton выехал на БАКАД в южном направлении, проехал несколько километров и заглох. Водитель сманеврировал вправо и остановился на крайней правой полосе.
Фото: Zakon.kz
Водитель и его пассажир – хозяин груза – вышли из автомобиля, чтобы выяснить причину его внезапной остановки. И буквально через десятки секунд в грузовик на полном входу врезался минивэн Nissan Elgrand.
Фото: Zakon.kz
Удар был такой силы, что Foton, груженный двумя подъемниками вышка-тура, общий вес которых около 2,5 тонны, отбросило вперед почти на 40 метров. Под удар попал водитель этого грузовика, его отбросило в сторону.
Фото: Zakon.kz
В момент ДТП в кабине грузовика была еще семья водителя – жена и двое маленьких детей.
Фото: Zakon.kz
В результате в ближайшую больницу госпитализировали водителя Foton и его семью.
Фото: Zakon.kz
Также в этом ДТП скончался водитель Nissan, 1988 года рождения. Он умер до приезда медиков. Минивэн тоже был загружен – строительными лесами.
Фото: Zakon.kz
На месте ДТП работал дознаватель Алматинской области, ему предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
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