Мужчина погиб в жестком ДТП на БАКАДе

В ночь на 26 мая 2025 года на БАКАДе, в Карасайском районе Алматинской области, произошло смертельное ДТП, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как удалось выяснить на месте происшествия, грузовик Foton выехал на БАКАД в южном направлении, проехал несколько километров и заглох. Водитель сманеврировал вправо и остановился на крайней правой полосе.

Фото: Zakon.kz

Водитель и его пассажир – хозяин груза – вышли из автомобиля, чтобы выяснить причину его внезапной остановки. И буквально через десятки секунд в грузовик на полном входу врезался минивэн Nissan Elgrand.

Фото: Zakon.kz

Удар был такой силы, что Foton, груженный двумя подъемниками вышка-тура, общий вес которых около 2,5 тонны, отбросило вперед почти на 40 метров. Под удар попал водитель этого грузовика, его отбросило в сторону.

Фото: Zakon.kz

В момент ДТП в кабине грузовика была еще семья водителя – жена и двое маленьких детей.

Фото: Zakon.kz

В результате в ближайшую больницу госпитализировали водителя Foton и его семью.

Фото: Zakon.kz

Также в этом ДТП скончался водитель Nissan, 1988 года рождения. Он умер до приезда медиков. Минивэн тоже был загружен – строительными лесами.

Фото: Zakon.kz

На месте ДТП работал дознаватель Алматинской области, ему предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

23 мая 2025 года на БАКАДе выпускники устроили беспредел.