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Елена Рыбакина узнала соперницу на турнире WTA 250 в Эстонии

Рыбакина узнала соперницу на турнире в Таллине Фото: Instagram/lenarybakina
Впервые в Эстонии пройдет международный женский турнир WTA 250 с участием многих сильнейших теннисисток мира, сообщает Zakon.kz.

Прошла жеребьевка турнира категории WTA 250 в Таллине (Эстония), который пройдет с 26 сентября по 2 октября, сообщает "Чемпионат".

Возглавила посев соревнований третья ракетка мира, местная теннисистка Анетт Контавейт. В матче первого круга она сразится с представительницей Китая Сиюй Ван.

Второй номер посева у олимпийской чемпионки 2020 года швейцарки Белинды Бенчич. На старте соревнований она сыграет с эстонкой Еленой Малыгиной (WC).

  • Барбора Крейчикова (Чехия, 7) – Айла Томлянович (Австралия);

  • Елена Рыбакина (Казахстан, 6) – Лаура Зигемунд (Германия);

  • Елена Остапенко (Латвия, 5) – Кайя Канепи (Эстония);

  • Марта Костюк (Украина) – Бернарда Пера (США).

Также в турнире примут участие американки Мэдисон Кис и Шелби Роджерс, чешка Каролина Мухова (WC) и другие.

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