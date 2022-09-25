Количество заболевших COVID-19 за сутки снизилось почти вдвое

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 24 сентября в Казахстане сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. В 8 областях страны не выявлено ни одного заболевшего, передает Zakon.kz.

Днем ранее в стране выявили 107 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано всего 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Астане – 14,

в Алматы – 12,

в Акмолинской области – 8,

в Восточно-Казахстанской области – 1,

в Абайской области – 2,

в Западно-Казахстанской области – 4,

в Карагандинской области – 10,

в Улытауской области – 1,

в Костанайской области – 9,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 1,

в Павлодарской области – 3,

в Северо-Казахстанской области – 4.

Всего в стране подтверждено 1 393 175 случаев.

В Казахстане 1227 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки, из них:

в Астане – 4,

в Акмолинской области – 800,

в Атырауской области – 122,

в Восточно-Казахстанской области – 3,

в Западно-Казахстанской области – 275,

в Карагандинской области – 7,

в Улытауской области – 4,

в Мангистауской области – 4,

в Павлодарской области – 2,

в Северо-Казахстанской области – 4,

в Туркестанской области – 2.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 375 256 человек.