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Количество заболевших COVID-19 за сутки снизилось почти вдвое

Ситуация с коронавирусом 25 сентября Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 24 сентября в Казахстане сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. В 8 областях страны не выявлено ни одного заболевшего, передает Zakon.kz.

Днем ранее в стране выявили 107 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано всего 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Астане – 14,

  • в Алматы – 12,

  • в Акмолинской области – 8,

  • в Восточно-Казахстанской области – 1,

  • в Абайской области – 2,

  • в Западно-Казахстанской области – 4,

  • в Карагандинской области – 10,

  • в Улытауской области – 1,

  • в Костанайской области – 9,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 1,

  • в Павлодарской области – 3,

  • в Северо-Казахстанской области – 4.

Всего в стране подтверждено 1 393 175 случаев.

В Казахстане 1227 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки, из них:

  • в Астане – 4,

  • в Акмолинской области – 800,

  • в Атырауской области – 122,

  • в Восточно-Казахстанской области – 3,

  • в Западно-Казахстанской области – 275,

  • в Карагандинской области – 7,

  • в Улытауской области – 4,

  • в Мангистауской области – 4,

  • в Павлодарской области – 2,

  • в Северо-Казахстанской области – 4,

  • в Туркестанской области – 2.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 375 256 человек.

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