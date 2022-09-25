Количество заболевших COVID-19 за сутки снизилось почти вдвое
Днем ранее в стране выявили 107 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано всего 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Астане – 14,
в Алматы – 12,
в Акмолинской области – 8,
в Восточно-Казахстанской области – 1,
в Абайской области – 2,
в Западно-Казахстанской области – 4,
в Карагандинской области – 10,
в Улытауской области – 1,
в Костанайской области – 9,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 1,
в Павлодарской области – 3,
в Северо-Казахстанской области – 4.
Всего в стране подтверждено 1 393 175 случаев.
В Казахстане 1227 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки, из них:
в Астане – 4,
в Акмолинской области – 800,
в Атырауской области – 122,
в Восточно-Казахстанской области – 3,
в Западно-Казахстанской области – 275,
в Карагандинской области – 7,
в Улытауской области – 4,
в Мангистауской области – 4,
в Павлодарской области – 2,
в Северо-Казахстанской области – 4,
в Туркестанской области – 2.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 375 256 человек.