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SpaceX вывела на орбиту ракету с 52 микроспутниками Starlink

52 микроспутника Starlink Фото: SpaceX
Американская компания SpaceX провела запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на орбиту 52 микроспутника Starlink, сообщает Zakon.kz.

Ракета была запущена в субботу, 24 сентября, с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), а первая ступень ракеты приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане, говорится в сообщении SpaceX.

Это 62-й по счету вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.

Интернет-спутники весом 290 кг каждый войдут в состав орбитальной группировки SpaceX.

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Они предназначены для обеспечения доступа в интернет. Для этого на орбиту будет поэтапно выведено 11 тысяч аппаратов. Сейчас вне Земли работает лишь 2,5 тысячи необходимых устройств.

После того, как группировка заработает, она будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет со скоростью 1 Гбит в секунду. Это соответствует стандарту 5G. Стоимость проекта – 10 млрд долларов.

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