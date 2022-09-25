Диетолог перечислила опасности фруктозы и призвала не заменять ею сахар

Не следует думать, что фруктоза лучше сахара, ее потребление связано с риском развития многих опасных нарушений в организме, включая подверженность висцеральном ожирению, предупреждает специалист, сообщает Zakon.kz.

Врач-эндокринолог медицинского центра Verba Mayr Наталия Кидрянкина в интервью Lenta.ru рассказала, что утверждение о большей безопасности фруктозы по сравнению с сахаром является мифом.

По ее словам, не стоит заменять ею сахар, поскольку фруктоза способствует накоплению висцерального жира.

Фруктоза метаболизируется не так, как глюкоза. Если для запуска глюкозы в клетку нужен инсулин, то фруктоза попадает в клетку напрямую. Также она влияет на микробиоту кишечника и может нарушать структуру и целостность плотных контактов между клетками желудочно-кишечной стенки. В результате бактерии, аллергены и липополисахариды спокойно проникают сквозь эти контакты и попадают в кровоток, что провоцирует воспаление. Врач-эндокринолог Наталия Кидрянкина

Также чрезмерное потребление фруктозы способствует отложению висцерального жира, повышению триглицеридов и уровня мочевой кислоты. Любовь к фруктозе рассматривается как основная причина неалкогольной жировой болезни печени с дозозависимым эффектом, добавила Кидрянкина.

Эндокринолог добавила, что сахар, он же сахароза, известен как дисахарид, то есть состоит из двух молекул: глюкозы и фруктозы. Однако, что касается самой фруктозы, то она является моносахаридом. Ее используют в качестве подсластителя в пищевой продукции, в том числе во фруктозосодержащих напитках, пирожных, молочных продуктах.