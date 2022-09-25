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НАСА перенесло запуск корабля к Луне на неопределенный срок

НАСА перенесло запуск Фото: nasakennedy
НАСА в третий раз отложило намеченный на 27 сентября запуск ракеты-носителя SLS с кораблем Orion в рамках лунной миссии "Артемида-1", сообщает Zakon.kz.

Как передает The Hill, это связано с неблагоприятными погодными условиями. Ожидается, что на следующей неделе тропический шторм "Иэн" обрушится на Флориду, в связи с чем агентство может увезти ракету со стартовой платформы.

Национальный центр ураганов США сообщил, что ураган должен усилиться в выходные, поскольку он движется к Флориде, где находится Космический центр Кеннеди, из которого должна стартовать ракета.

Ранее сорвались две попытки пуска, теперь НАСА рассматривает возможность возвращения ракеты-носителя Artemis 1 на место сборки. Дата запуска до 5 октября все еще обсуждается.

Полет Orion миссии "Артемиды-1" к Луне рассчитан на 37 дней, после чего аппарат должен вернуться на Землю, где-то в воды Тихого океана. На борту корабля на орбите Луны побывают три манекена, оснащенные датчиками, способными фиксировать нагрузки и уровень радиации, – эта информация поможет подготовить к полету ракеты с людьми на борту. В ходе миссии с борта корабля Orion, по данным НАСА, также планируется запустить несколько кубсатов – малых искусственных спутников.

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