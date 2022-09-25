В Таразе подросток выпрыгнул с 12 этажа

14-летний подросток в Таразе выпрыгнул с балкона 12 этажа, сообщает Zakon.kz.

От полученных травм он скончался на месте происшествия.

По факту начато досудебное расследование по статье 105 части 3 УК РК ("Доведение до самоубийства"). Назначен ряд соответствующих экспертиз. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия. Пресс-служба ДП Жамбылской области

Причины суицида устанавливаются. Текст предсмертной записки будет изучен соответствующими специалистами.