Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Таразе подросток выпрыгнул с 12 этажа

В Таразе подросток выпрыгнул с 12 этажа Фото: polisia.kz
14-летний подросток в Таразе выпрыгнул с балкона 12 этажа, сообщает Zakon.kz.

От полученных травм он скончался на месте происшествия.

По факту начато досудебное расследование по статье 105 части 3 УК РК ("Доведение до самоубийства"). Назначен ряд соответствующих экспертиз. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия. Пресс-служба ДП Жамбылской области

Причины суицида устанавливаются. Текст предсмертной записки будет изучен соответствующими специалистами.

Читайте также

В Алматы в ДТП с участием автобуса пострадали 3 детей

Двое погибли, семеро госпитализированы – ДТП в Павлодарской области

Для устранения пожара в природном парке "Бурабай" привлечен вертолет

Константин Вноровский
Жамбылская область Тараз
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Солдат на учении ОДКБ в Казахстане
Алматинцы сняли на видео солдат и технику в вагонах
Нокаутировал на 13 секунде
Дацик нокаутировал Емельяненко на 13 секунде боя
Россияне рассказали, почему приехали в Казахстан
Россияне рассказали, почему приехали в Казахстан
Встреча Димаша с фанатами
Как прошла фан-встреча с Димашем Кудайбергеном
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления