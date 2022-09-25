Магия истерии Facebook – эксперт о массовом приезде россиян в Казахстан

Главный эксперт КИСИ при президенте РК Адиль Каукенов поделился мнением о прибытии в Казахстан россиян, желающих избежать мобилизации у себя в стране, сообщает Zakon.kz.

Социальные сети, особенно Facebook, стали у нас в Казахстане местом выброса отрицательной энергии. Люди заходят сюда сбросить негатив и заодно подпитаться негативом, тем самым круг замкнулся и живем от скандала к скандалу.

Очередная тема – релокация россиян, желающих переждать здесь мобилизацию. Естественно, некоторые деятели кинулись рисовать какие-то апокалиптические картины бедствий и штормов в Казахстане.

Однако есть официальные данные, что, несмотря на определенный ажиотаж на границе, ничего сверхстрашного не происходит. К примеру, даже если сравнить ситуацию с Польшей или Германией, то там принимают миллионы настоящих беженцев, и нет обрушения государства, как нам рисуют некоторые паникеры. А у нас цифры – в лучшем случае пара десятков тысяч.

К тому же едут к нам сейчас люди в основным из пограничных регионов и в пограничные регионы, где у них есть родственники, друзья, знакомые и т.д. По факту просто переждать. Плюс, с россиянами нас связывает очень многое, поэтому эти люди в большинстве не афганские или сирийские беженцы, далекие по культуре и менталитету, а соседи, которые прекрасно понимают основные местные реалии и легко могут адаптироваться.

Среди них есть немало специалистов, в которых Казахстан нуждается. Особенно врачи, предприниматели, программисты и т.д., которые могли бы помочь казахстанской экономике.

Разговоры про закрытие границ – это, в принципе, очень безграмотно и безответственно, чему есть несколько причин:

Во-первых, есть закон и международные соглашения, которые нужно соблюдать. То есть жить не "истеричными хотелками" и "понятиями", а руководствоваться буквой закона, согласно которому российские граждане имеют право на 90 дней пребывания в Казахстане. Это также действует на казахстанцев в России. З-Закон.

Во-вторых, казахстанская и российская экономики взаимосвязаны, закрытие границ, равно с прилавков пропадет какой-нибудь сахар, гречка или еще что-нибудь, что мы активно импортируем. Насколько вам хочется стоять в очередях и покупать втридорога необходимый, но ставший дефицитным продукт. З-здравомыслие.

В-третьих, неплохо было бы в этот момент вспомнить о том, что все в мире циклично. Буквально недавно, в январе, стояли очереди из Казахстана на границах с Россией и Кыргызстаном. И наших людей, желавших переждать трудный момент, приняли. Границы не закрывали, и даже не призывали к этому. Не раздавали хамоватых памяток.

И это без напоминаний о том, как в силу многих обстоятельств были волны исходов из казахов по самым разным направлениям. Наверное, никто не был бы рад, если бы перед ними захлопывали дверь. Б-благодарность.

В-четвертых, наше гостеприимство, которым мы так любим гордиться, это мягкая сила. Все пройдет, а осадок останется. Так пусть послевкусие останется приятным. Каждый из нас вместо того, чтобы злорадствовать, может в будущем всегда сказать, что мы не хуже предков можем принять и помочь тем, кто нуждается в помощи. Г-гостеприимство.

Ну и, в-пятых, в конце концов, вместо того, чтобы портить себе нервные клетки и попусту паниковать, стоит подумать над тем, как направить все события в созидательное русло. Создавать совместные компании, находить новых клиентов, новых друзей и новых сотрудников. Д-дружелюбие.

При всем при этом в своей практике никогда не видел такой же фейсбучной истерии в реальности. В большинстве своем казахстанцы – уверенные в себе, сильные люди, которые умеют проявлять широту души и гостеприимство. Надеюсь, в этот раз все будет так же.