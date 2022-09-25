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В Алматы в ДТП с участием автобуса пострадали 3 детей

В ДТП пострадали 3 детей Фото: pixabay
ДТП произошло на пересечении улиц Бауыржана Момышулы и Маргулана в 21:40, сообщает Zakon.kz.

Водитель автобуса Yutong следовал по улице Бауыржана Момышулы в северном направлении и на пересечении с улицей Маргулана не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями Mercedes-Benz Sprinter и Nissan Tiida. Затем автобус врезался в дерево на обочине и съехал в арык.

Как рассказал начальник Управления дознания Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов, в результате ДТП пострадали трое несовершеннолетних. Их доставили в одну из больниц города.

Дело о ДТП принято в производство сотрудниками Управления полиции Ауэзовского района.

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