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В Алматы в аварии с участием четырех машин пострадали дети

ДТП Фото: Zakon.kz
Авария произошла по улице Момышулы, ниже "Алматы арены", сообщает Zakon.kz.

В северном направлении три автомобиля – Mitsubishi Lancer, следом Hyundai Elantra, а затем уже Subaru Legacy – стояли в крайней левой полосе.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Они планировали развернуться и пропускали встречный поток транспорта.

ДТП

Фото: Zakon.kz

В этот момент неожиданно для водителей, по выясним еще обстоятельствам, на полном ходу сзади в Subaru вылетает в Toyota Celica.

ДТП

Фото: Zakon.kz

От удара заднюю часть автомобиля Subaru буквально сложило.

ДТП

Фото: Zakon.kz

По инерции Subaru отлетает на Hyundai. А Hyundai, соответственно, бьет Mitsubishi.

ДТП

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадали двое детей, которые находились в Subaru. Их госпитализировали.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Также в больницу попали водитель Toyota Celica и его пассажир.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Почему водитель Toyota экстренно затормозил, пока неизвестно.

ДТП

Фото: Zakon.kz

В обстоятельствах аварии будут разбираться сотрудники дорожной полиции.

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