В Алматы в аварии с участием четырех машин пострадали дети
В северном направлении три автомобиля – Mitsubishi Lancer, следом Hyundai Elantra, а затем уже Subaru Legacy – стояли в крайней левой полосе.
Фото: Zakon.kz
Они планировали развернуться и пропускали встречный поток транспорта.
Фото: Zakon.kz
В этот момент неожиданно для водителей, по выясним еще обстоятельствам, на полном ходу сзади в Subaru вылетает в Toyota Celica.
Фото: Zakon.kz
От удара заднюю часть автомобиля Subaru буквально сложило.
Фото: Zakon.kz
По инерции Subaru отлетает на Hyundai. А Hyundai, соответственно, бьет Mitsubishi.
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП пострадали двое детей, которые находились в Subaru. Их госпитализировали.
Фото: Zakon.kz
Также в больницу попали водитель Toyota Celica и его пассажир.
Фото: Zakon.kz
Почему водитель Toyota экстренно затормозил, пока неизвестно.
Фото: Zakon.kz
В обстоятельствах аварии будут разбираться сотрудники дорожной полиции.