Участник "Алматы марафона" скончался после финиша

47-летний Рустем Садыков, участник "Алматы марафона", проходящего 25 сентября в городе Алматы, скончался после пересечения линии финиша, сообщает Zakon.kz.

Информация появилась на сайте "Алматы марафона".

По словам главного врача соревнований Оразбека Сахова, дежурившего на финише, "участник упал сразу же, едва успев пересечь финишную прямую на площади Республики и пройдя несколько метров".

Мы сразу начали оказывать ему помощь. Первичную помощь начали оказывать волонтеры "Красного полумесяца Казахстана", далее сердечно-легочная реанимация (непрямой массаж сердца, дыхание мешком Амбу с использованием воздуховода, дефибрилляция неоднократно, налажен венозный доступ, инъекции адреналина) проводилась совместно с сотрудниками станции городской скорой помощи. Вначале сердце удалось запустить, появился синусовый ритм, через две минуты наступила повторная остановка сердца. Реанимационные мероприятия продолжались в течение 30 минут, из них последние 10 минут – в машине скорой помощи. И в 10:15 мы констатировали смерть. Официальную причину можно будет назвать лишь после проведения судебно-медицинской экспертизы. Главный врач "Алматы марафона" Оразбек Сахов

По словам близких погибшего, в беговом мероприятии он принимает участие уже не первый раз. Он бежал в апреле на Алматинском полумарафоне, в Алматы марафоне в 2021 году, также на дистанции 10 км.

Это произошло в 9:35. Рустем бежал дистанцию 10 км. При регистрации он получил номер 8743. Директор "Алматы марафона" Салтанат Казыбаева

Организаторы соревнований выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Они окажут финансовую помощь в транспортировке тела в город Астана, откуда Рустем приехал специально для участия в соревнованиях.