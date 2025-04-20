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Происшествия

Двое участников марафона скончались в Алматы

легкая атлетика, марафон, бегуны, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 14:34 Фото: pixabay
В Алматы во время проведения Almaty Half Marathon скончались двое участников – 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась на сайте забега. Отмечается, что погибшие уже преодолевали дистанцию полумарафона (21,1 км) и были постоянными участниками подобных спортивных мероприятий в Алматы.

"Организаторы действовали согласно регламенту: медслужбы, экстренные службы и полиция сработали оперативно и своевременно. Несмотря на принятые меры, спасти жизни участников не удалось", – сообщается в публикации.

Аккояну Рсалиеву, который регулярно участвовал в забегах с 2021 года, сегодня, 20 апреля, во время полумарафона на первом километре дистанции внезапно стало плохо. Через минуту к нему подъехала бригада скорой помощи, но пульса уже не было.

"Реанимационные мероприятия были проведены в соответствии с протоколом. Предварительное заключение – тромбоэмболия легочной артерии. Была хроническая артериальная гипертензия", – сообщил врач бригады Алибек Хожаназаров.

Второй погибший – Нурбол Ахмади – ранее участвовал на дистанции 10 км в забеге Winter Run 2025, зарегистрировался на полумарафон в Астане и Алматы, а также на марафон в Алматы.

Молодой человек потерял сознание на 16 км дистанции.

"Когда мы прибыли, на сонной артерии не было пульса, не было дыхания, давление по нулям. Реанимационные мероприятия были проведены в соответствии с протоколом. Безуспешно. Смерть наступила до приезда бригады 103. Предварительный диагноз – тромбоэмболия легочной артерии, острая сердечная недостаточность", – рассказала врач бригады 8/58 Айгерім Есдаулетова.

Окончательные причины смерти участников будут известны по итогам судебно-медицинской экспертизы. Ее результаты в ближайшее время сообщат родственникам.

По словам исполнительного директора корпоративного фонда "Смелость быть первым" Салтанат Казыбаевой, во время регистрации на забег все участники подписывают расписку о том, что физически готовы участвовать в спортивном мероприятии и несут полную ответственность за собственное здоровье. Она добавила, что это стандартная мировая практика при проведении подобных марафонов.

Ранее сообщалось, что в Almaty Half Marathon 2025 примут участие 10 000 человек из более чем 40 стран мира. Маршрут бегунов начинался от парка Первого Президента и заканчивался на Центральном стадионе.

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Андрей Дюсупов
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