Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

На казахстанские СМИ совершена DDOS-атака из-за границы – Казахтелеком

Казахтелеком на ряд казахстанских сайтов Фото: pixabay
На ряд казахстанских информационных ресурсов совершена массивная DDOS-атака из-за границы, сообщает Zakon.kz.

Об этом в воскресенье 25 сентября передает Департамент коммуникаций АО "Казахтелеком".

На текущий момент мы проводим технические работы по восстановлению и оптимизации маршрутов, что может привести к частичному снижению скорости доступа на некоторые внешние интернет-ресурсы. Завершить работы планируется в ближайшее время. Департамент коммуникаций АО "Казахтелеком"

Компания приносит своим абонентам извинения за временные неудобства.

Читайте также

Участник "Алматы марафона" скончался после финиша

В Алматы в ДТП с участием автобуса пострадали 3 детей

В Таразе подросток выпрыгнул с 12 этажа

Константин Вноровский
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Солдат на учении ОДКБ в Казахстане
Алматинцы сняли на видео солдат и технику в вагонах
Нокаутировал на 13 секунде
Дацик нокаутировал Емельяненко на 13 секунде боя
Россияне рассказали, почему приехали в Казахстан
Россияне рассказали, почему приехали в Казахстан
Встреча Димаша с фанатами
Как прошла фан-встреча с Димашем Кудайбергеном
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления