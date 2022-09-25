На казахстанские СМИ совершена DDOS-атака из-за границы – Казахтелеком

На ряд казахстанских информационных ресурсов совершена массивная DDOS-атака из-за границы, сообщает Zakon.kz.

Об этом в воскресенье 25 сентября передает Департамент коммуникаций АО "Казахтелеком".

На текущий момент мы проводим технические работы по восстановлению и оптимизации маршрутов, что может привести к частичному снижению скорости доступа на некоторые внешние интернет-ресурсы. Завершить работы планируется в ближайшее время. Департамент коммуникаций АО "Казахтелеком"

Компания приносит своим абонентам извинения за временные неудобства.