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Поезд с 250 пассажирами сошел с рельсов в Нидерландах

Сошел с рельсов в Нидерландах Фото: pixabay
Междугородный поезд, перевозивший 250 пассажиров, сошел с рельсов в нидерландской провинции Лимбург, сообщает Zakon.kz.

Обошлось без пострадавших, пишет портал NL Times.

Инцидент произошел около 03:00 по местному времени (07:00 по времени Астаны).

Многие из пассажиров возвращались с субботней ярмарки в Верте.

Причины схода поезда с рельсов неизвестны, ведется расследование. На место прибыли экстренные службы.

Для того, чтобы перевезти попавших в аварию пассажиров, будет запущен заместительный поезд, который довезет людей до остановок на станции, где их будут ждать автобусы.

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