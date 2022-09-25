Поезд с 250 пассажирами сошел с рельсов в Нидерландах
Фото: pixabay
Междугородный поезд, перевозивший 250 пассажиров, сошел с рельсов в нидерландской провинции Лимбург, сообщает Zakon.kz.
Обошлось без пострадавших, пишет портал NL Times.
Инцидент произошел около 03:00 по местному времени (07:00 по времени Астаны).
Многие из пассажиров возвращались с субботней ярмарки в Верте.
Причины схода поезда с рельсов неизвестны, ведется расследование. На место прибыли экстренные службы.
Для того, чтобы перевезти попавших в аварию пассажиров, будет запущен заместительный поезд, который довезет людей до остановок на станции, где их будут ждать автобусы.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ