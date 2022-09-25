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На Казнет совершили DDoS-атаку

DDoS-атаку совершили на Казахстан Фото: pixabay
В Государственной технической службе сообщили о фиксации масштабных DDoS-атак на казахстанский сегмент интернета. Это приводит к росту нагрузки на магистральных каналах операторов связи, сообщает Zakon.kz.

Проблемы с доступом наблюдались на новостных сайтах toppress.kz, newtimes.kz, а также sn.kz.

Государственная техслужба совместно с операторами связи проводит технические работы по оптимизации маршрутов, что может привести к снижению скорости доступа на некоторые внешние сайты.

В ГТС установили, что DDoS-атаки осуществляют из нескольких зарубежных источников. Атаки фиксируются и в других регионах. Специалисты выясняют возможную взаимосвязь этих атак.

Ранее в "Казахтелекоме" подтвердили массивную атаку 24 сентября. В компании сообщили, что их специалисты также проводят работу по восстановлению и оптимизации маршрутов. Это может привести к частичному снижению скорости,

Завершить работы планируется в ближайшее время.

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Данияр Кунафин
Казахстан
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