На Казнет совершили DDoS-атаку
Проблемы с доступом наблюдались на новостных сайтах toppress.kz, newtimes.kz, а также sn.kz.
Государственная техслужба совместно с операторами связи проводит технические работы по оптимизации маршрутов, что может привести к снижению скорости доступа на некоторые внешние сайты.
В ГТС установили, что DDoS-атаки осуществляют из нескольких зарубежных источников. Атаки фиксируются и в других регионах. Специалисты выясняют возможную взаимосвязь этих атак.
Ранее в "Казахтелекоме" подтвердили массивную атаку 24 сентября. В компании сообщили, что их специалисты также проводят работу по восстановлению и оптимизации маршрутов. Это может привести к частичному снижению скорости,
Завершить работы планируется в ближайшее время.