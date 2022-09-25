Политолог Самат Нуртаза указал на "хищнический инстинкт" казахстанских олигархов

По мнению Самата Нуртазы, ни один оппозиционер, поливающий власть грязью, не внес ни копейки ради своей исторической родины, сообщает Zakon.kz.

Политолог Самат Нуртаза заявил, что казахстанские олигархи, потеряв место у кормушки, начинают ненавидеть все, что связано со страной.

Он вспомнил деятельность узбекских олигархов, которые открывают за границей рестораны в национальном колорите, запускают узбекские центры.

Идет мягкая сила рекламирования узбекского государства. Осознанно или нет, но даже находясь вне Узбекистана, узбекские олигархи приносят пользу своей исторической родине. Один только Алишер Усманов влил столько денег, что чуть не отстроил Самарканд заново, открыл десятки новых школ и продолжает вливать средства в Узбекистан. И таких, как он, много по всему миру. Имея огромный капитал в США и Европе, узбекские олигархи не забывают о родном Узбекистане. Самат Нуртаза

У казахстанских же олигархов таких чувств нет, продолжил он.

У нас чисто потребительский, хищнический инстинкт. Хапнул денег, сел на чартер, посадил отпрысков в Гарвард и Кэмбридж, купил 8-комнатный коттедж в столице европейского государства и все. Жизнь удалась. Самат Нуртаза

Политолог заявил, что ни один отечественный олигарх не открыл казахский центр или казахский ресторан за рубежом.

Ни один оппозиционер, который сейчас поливает власть грязью, не внес ни копейки ради своей исторической родины. Аблязов, Храпунов и подобные готовы кричать, обвинять, провоцировать, но как только дело доходит до благотворительности ради Казахстана – их не найдешь. Самат Нуртаза

По мнению политолога, это явный показатель того, что у казахстанских олигархов нет чувства государственности.

В других странах олигархи могут быть недовольны президентом, но страну свою любят. Они разделяют власть и народ. Наши же "горе-нувориши" потеряв место у кормушки, начинают ненавидеть все что связано с Казахстаном. Самат Нуртаза

Из-за их интриг "жертвой становится простой народ Казахстана", заключил он.