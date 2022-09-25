Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

На границе с Россией задержали троих россиян-уклонистов

На границе РФ и РК задержали троих россиян Фото: КНБ РК
Трое мужчин пересекли казахстанскую границу в обход действующего пункта пропуска, сообщает Zakon.kz.

25 сентября на казахстанско-российской границе у Костанайской области задержали троих граждан Российской Федерации, сообщили в пресс-службе пограничной службы КНБ РК.

Свои действия нарушители объяснили стремлением уклониться от проводимой на территории России частичной мобилизации. В отношении задержанных проводят опросные мероприятия, по результатам которых их передадут российской стороне.пресс-служба КНБ РК

В КНБ напомнили, что подразделения охраны границы и пунктов пропуска работают в усиленном режиме для надежного обеспечения пограничной безопасности Казахстана.

Читайте также

Погибшим на "Алматы марафоне" был независимый директор "Самрук Энерго"

На Казнет совершили DDoS-атаку

В YDD corporation опровергли информацию об аресте Ерлана Нигматулина

Данияр Кунафин
КНБ Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Солдат на учении ОДКБ в Казахстане
Алматинцы сняли на видео солдат и технику в вагонах
Нокаутировал на 13 секунде
Дацик нокаутировал Емельяненко на 13 секунде боя
Россияне рассказали, почему приехали в Казахстан
Россияне рассказали, почему приехали в Казахстан
Встреча Димаша с фанатами
Как прошла фан-встреча с Димашем Кудайбергеном
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления