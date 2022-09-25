На границе с Россией задержали троих россиян-уклонистов

Трое мужчин пересекли казахстанскую границу в обход действующего пункта пропуска, сообщает Zakon.kz.

25 сентября на казахстанско-российской границе у Костанайской области задержали троих граждан Российской Федерации, сообщили в пресс-службе пограничной службы КНБ РК.

Свои действия нарушители объяснили стремлением уклониться от проводимой на территории России частичной мобилизации. В отношении задержанных проводят опросные мероприятия, по результатам которых их передадут российской стороне. пресс-служба КНБ РК

В КНБ напомнили, что подразделения охраны границы и пунктов пропуска работают в усиленном режиме для надежного обеспечения пограничной безопасности Казахстана.