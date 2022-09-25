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Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол о мире и урегулировании ситуации

Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол о мире Фото: МЧС КР
Главная цель протокола – разрешение последнего конфликта на границе, ликвидация его последствий и недопущение новых противостояний, сообщает Zakon.kz.

Главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана подписали протокол об урегулировании ситуации на кыргызско-таджикской границе, сообщает 24.kg.

На основе протокола даны соответствующие поручения органам местного самоуправления и силовым структурам, их исполнение будем контролировать лично.Зампредседатель Кабмина Кыргызстана Камчыбек Ташиев

Ранее Саймумин Ятимов и Камчыбек Ташиев провели переговоры, по итогам которых подписали также протокол об установлении мира. Документ предполагает отвод дополнительных сил от линии границы.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба.

Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 198 человек, погибли 62. В Баткенской области ввели режим ЧС.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье "Преступления против мира" УК КР.

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