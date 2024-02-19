Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал протокол, касающийся пунктов пропуска на границе Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 г.", – говорится в сообщении.

Ранее отмечалось, что законом предлагается продлить до 108 месяцев срок выполнения обязательств Кыргызстана по обеспечению обустройства и материально-техническому оснащению пунктов пропуска (мест перемещения товаров и транспортных средств) на таможенной границе Евразийского экономического союза.



Ратификация протокола позволит обеспечить всестороннее развитие и укрепление Евразийского экономического союза, как полноформатного интеграционного объединения и не повлечет социально-экономических и правовых последствий для нашей страны.

Ранее сообщалось, что китайские культурные центры появятся в Казахстане, а казахстанские – в Китае.