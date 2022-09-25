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Бибисара Асаубаева сыграла вничью на Гран-при ФИДЕ

Асаубаева на турнире в Астане Фото: Instagram/bibisarachess
В восьмом туре Асаубаева сыграет с китаянкой Тань Чжунъи, а Абдумалик — с Рамешбабу Вайшали из Индии, сообщает Zakon.kz.

В седьмом туре первого этапа женского Гран-при ФИДЕ (WGP) в Астане Бибисара Асаубаева сыграла вничью с россиянкой Полиной Шуваловой, сообщает "Спорт Шрёдингера"

Жансая Абдумалик проиграла россиянке Александре Костенюк.

У Бибисары теперь 1 победа, 5 ничьих, 1 поражение и седьмая строчка в турнирной таблице, а у Жансаи — 1 победа, 4 ничьи, 2 поражения и восьмая строчка.

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