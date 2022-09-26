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Явка на парламентских выборах в Италии составила более 63%

Явка на парламентских выборах в Италии Фото: Instagram/senatoitaliano
Явка избирателей на внеочередных парламентских выборах в Италии составила 63,8%, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявила глава МВД страны Лучана Ламорджезе в прямом эфире телеканала Rainews24.

Она добавила, что в настоящее время, по предварительным данным, на выборах в итальянский парламент лидирует правоцентристская коалиция.

Сейчас ведется подсчет голосов, который начался с Сената – верхней палаты итальянского парламента.

Первые прогнозы, основанные результатах подсчета первых бюллетеней, подтверждают лидерство правоцентристской коалиции на выборах в итальянский парламент. Согласно анализам исследовательского центра Consorzio Opinio Italia, проведенного для государственной телерадиокорпорации Rai, партия "Братья Италии" набирает 24,7% голосов на выборах в Сенат. Ее союзники, партии "Лига" и "Вперед, Италия", получают 8,7% и 8% соответственно.

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Константин Вноровский
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