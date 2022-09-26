В Уральске прошел международный инвестиционный форум

В работе форума WestKazInvest 2022 приняли участие представители приграничных регионов России, государственных органов, бизнес-сообществ Западно-Казахстанской области и других регионов Приуралья и Поволжья, потенциальные иностранные инвесторы и институты развития.

Аким области Гали Искалиев ознакомил участников форума с инвестиционным потенциалом региона и его возможностями. В рамках панельных сессий прошла презентация инвестиционных проектов, локализация новых производств с усилением межрегионального сотрудничества.

У представителей разных компаний была возможность наладить торгово-экономические связи, обменяться опытом.

Фото: пресс-служба акимата Уральска

Аким области Гали Искалиев уточнил, что объем инвестиций в основной капитал в регионе за три последних года составил порядка 1,5 трлн тенге. Западно-Казахстанская область занимает первое место в республике по доле внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал.

Наш регион готов для релокации инвестиционных проектов. Уникальное географическое положение ЗКО и близкое расположение к крупным экономическим и культурным центрам Восточной и Западной Европы позволяет называть регион Западными воротами Казахстана. У нас выгодное географическое положение, развитая транспортная инфраструктура, богатые природные ресурсы, минимальная фискальная нагрузка и действующая система поддержки инвесторов по принципу одного окна. Учитывая преимущества региона по логистике и местоположению, приглашаем инвесторов к сотрудничеству, со своей стороны готовы оказать максимальную поддержку в развитии бизнеса. Напомним, что основными секторами экономики региона являются нефтегазовая отрасль, агропромышленный комплекс и машиностроение. Гали Искалиев

В рамках форума проведены панельные сессии по привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор, агропромышленный комплекс и IT-технологии. Панельная сессия на тему "Цифровая экспансия – инвестируем в Запад!" была посвящена вопросам внедрения цифровых технологий.

В Западно-Казахстанской области с 2018 года работает региональная IT-ассоциация, в состав которой включены 12 передовых компаний региона. При ассоциации организован региональный IT-Hub. Цель этого учреждения – реализация проектов цифровизации как с государством, так и с бизнесом. Например, проект городского сall-центра по вопросам ЖКХ функционирует при IT-Hub.

На пленарной сессии председатель IT-ассоциации Иван Мельников и руководитель управления цифровых технологий акимата ЗКО Нурсултан Нурлан рассказали о достижениях и задачах в сфере Smart City для IT-сообщества, также был презентован ряд проектов, реализуемых совместно с местными исполнительными органами.

Фото: пресс-служба акимата Уральска

Основная тема форума WestKazInvest 2022 – привлечение инвестиций и создание условий для локализующихся предприятий из соседних стран. В сфере IT в данном направлении работа проводится Astana HUB при Министерстве цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК. Генеральный партнер панельной сессии – компания "Казахтелеком" – также представила ряд проектов, основной из которых – "Цифровой партнер в селе".

В рамках данного направления компания будет сотрудничать с предпринимателями для предоставления услуг интернета в селах. Спикерами панельной сессии обсуждались успешные кейсы ІТ-компаний и представлены различные проекты в рамках концепции умного города, возможности развития цифровизации сферы образования, автоматизации парковок, проекты по развитию телекоммуникационной сферы в регионе.

Фото: пресс-служба акимата Уральска

В целом, панельная сессия прошла в продуктивном ключе, спикеры и участники обменялись опытом и обсудили актуальные вопросы в сфере ІТ и телекоммуникаций.