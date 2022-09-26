Бизнесмены из 10 стран встретились в Уральске

Несколько десятков товаропроизводителей из Западно-Казахстанской области и приграничных областей России представили свою продукцию на форуме WESTKAZINVEST 2022. Инвестфорум привлек внимание бизнесменов свыше 200 компаний из 10 стран мира.

В мероприятии приняли участие представители таких стран, как Турция, Израиль, Португалия, Великобритания, США, Япония и приграничных регионов России, а также государственных органов, институтов развития, бизнес-сообществ Западно-Казахстанской области и других регионов Приуралья и Поволжья.

В рамках форума была организована выставка товаропроизводителей ЗКО и приграничных областей России.

Фото: пресс-служба акимата Уральска

На протяжении трех лет мы на постоянной основе сотрудничаем с уральской компанией "Болашак-2", которая строит жилые дома, другие производственные помещения в Казахстане. Мы производим специальные химические добавки в цемент для прочности бетона, которые позволяют уменьшать потребление воды, цемента, снижать нагрузку на экологию. Стараемся использовать последние инновационные решения в производстве для улучшения состава химических добавок, чтобы они были безопасными для окружающей среды. Участие в форуме даст возможность наладить сотрудничество с другими компаниями, выйти на рынок страны. Директор по развитию бизнеса ООО "Завод поликарбоксилатов "Оренбуржье" Наиль Салимов

Фото: пресс-служба акимата Уральска

Десятки западноказахстанских компаний и частных производств представили свою продукцию на выставке. В их числе не только промышленные производства и агропредприятия, но и индивидуальные предприниматели.

Название нашей продукции "Панир", что с армянского языка переводится как "сыр". Мы вышли на рынок города Аксая, поставляем сыр в торговые дома. Также осуществляем частные поставки в Уральск и ближайшие города РФ. В месяц перерабатываем свыше 2 тонн молока, производим более семи видов сыра. У нас семейный бизнес, который начинали еще мои родители в 1993 году, свое хозяйство, поэтому все свежее, натуральное, без химии. На большие поставки продукции мы вышли буквально три-четыре года назад. Используем свои рецепты сыроварения с добавлением различных компонентов для улучшения вкусовых качеств. Участница выставки Варвара Манукян (Бурлинский район, село Караганды, крестьянское хозяйство "Манукян")

Фото: пресс-служба акимата Уральска

После выставки прошло пленарное заседание, где аким области ознакомил участников форума с инвестиционным потенциалом региона и его возможностями. Спикеры из Турции, Португалии, США, России презентовали свои инвестиционные проекты, планируемые к реализации в ЗКО, также представители зарубежных компаний обменялись своим опытом с целью межрегионального сотрудничества и обсудили предложения по усилению налаживания торгово-экономических связей.

Фото: пресс-служба акимата Уральска