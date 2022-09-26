В Казахстане озвучили позицию по референдумам в самопровозглашенных ДНР и ЛНР

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров разъяснил позицию Казахстана в отношении референдумов в самопровозглашенных ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщает Zakon.kz.

Что касается проведения самопровозглашенными государствами ЛНР и ДНР, а также военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования. Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров

Айбек Смадияров напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно четко заявлял о важности неуклонного соблюдения принципа международного права, в основе которого лежит устав этой всемирной универсальной организации.

В уставе говорится об ответственности государств – членов ООН за поддержание мира и соблюдение территориальной целостности государств.

Мы вновь подтверждаем готовность оказать посильное содействие налаживанию политического диалога. При этом важнейшей задачей наша страна считает сохранение стабильности как на региональном, так и на глобальном уровне. Айбек Смадияров