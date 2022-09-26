Как правильно вести суммированный учет рабочего времени

На вебинаре расскажем:

Каков порядок работы при суммированном учете рабочего времени;

Для каких категорий работников устанавливается суммированный учет рабочего времени;

Как составить график сменности при суммированном учете рабочего времени;

Как производится оплата при суммированном учете рабочего времени;

О введении суммированного рабочего времени при сменном графике работы и вахтовом методе.