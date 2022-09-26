Как правильно вести суммированный учет рабочего времени
На вебинаре расскажем:
Каков порядок работы при суммированном учете рабочего времени;
Для каких категорий работников устанавливается суммированный учет рабочего времени;
Как составить график сменности при суммированном учете рабочего времени;
Как производится оплата при суммированном учете рабочего времени;
О введении суммированного рабочего времени при сменном графике работы и вахтовом методе.
А также проведем краткий анализ содержания Методических рекомендаций по разработке системы оплаты труда работников организаций частной формы собственности от 21 февраля 2022 года.
Ведущая: Наталья Гилёва, к.ю.н., доцент кафедры международного права КазНУ им. аль-Фараби, профессиональный медиатор, ведущий эксперт РК в области трудовых отношений.
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