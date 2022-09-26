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Как правильно вести суммированный учет рабочего времени

Как правильно вести суммированный учет рабочего времени Фото: unsplash
26 сентября 2022 года в 11:05 (время Астаны) приглашаем вас на прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему: "Суммированный учет рабочего времени".

На вебинаре расскажем:

  • Каков порядок работы при суммированном учете рабочего времени;

  • Для каких категорий работников устанавливается суммированный учет рабочего времени;

  • Как составить график сменности при суммированном учете рабочего времени;

  • Как производится оплата при суммированном учете рабочего времени;

  • О введении суммированного рабочего времени при сменном графике работы и вахтовом методе.

  • А также проведем краткий анализ содержания Методических рекомендаций по разработке системы оплаты труда работников организаций частной формы собственности от 21 февраля 2022 года.

Ведущая: Наталья Гилёва, к.ю.н., доцент кафедры международного права КазНУ им. аль-Фараби, профессиональный медиатор, ведущий эксперт РК в области трудовых отношений.

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