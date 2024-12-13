Как правильно применять нормы о неустойке на практике

Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему: "Практические вопросы применения норм о неустойке".

Ведущие казахстанские эксперты-цивилисты поделятся с вами актуальными знаниями и рекомендациями по вопросам применения норм о неустойке.

В программе:

Правовая природа неустойки.

Пределы свободы соглашения о неустойке.

Уменьшение неустойки (судебное усмотрение).

Применение правил о взыскании неустойки за неправомерное пользование чужими деньгами (ст. 353 ГК).

Сложные проценты.

Модератор: Елена Нестерова, к.ю.н., ассоциированный профессор ВШП "Әділет" Каспийского университета, г.н.с. Института законодательства и правовой информации РК.

Спикеры: