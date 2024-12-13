Как правильно применять нормы о неустойке на практике
Фото: freepik
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему: "Практические вопросы применения норм о неустойке".
Ведущие казахстанские эксперты-цивилисты поделятся с вами актуальными знаниями и рекомендациями по вопросам применения норм о неустойке.
В программе:
- Правовая природа неустойки.
- Пределы свободы соглашения о неустойке.
- Уменьшение неустойки (судебное усмотрение).
- Применение правил о взыскании неустойки за неправомерное пользование чужими деньгами (ст. 353 ГК).
- Сложные проценты.
Модератор: Елена Нестерова, к.ю.н., ассоциированный профессор ВШП "Әділет" Каспийского университета, г.н.с. Института законодательства и правовой информации РК.
Спикеры:
- Аскар Калдыбаев, к.ю.н., магистр немецкого права (LL.M.), ассоциированный профессор ВШП "Әділет" Каспийского университета. Управляющий партнер "Kaldybayev & Partners", Исполнительный директор Арбитражного центра "Атамекен".
- Сергей Климкин, к.ю.н., профессор НАО "Университет Нархоз", в.н.с. НИИ частного права Каспийского университета.
- Петр Жижин, юридический советник Zimran.
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