На склоне Кок-Жайлау горит сухостой

Фото: Zakon.kz

26 сентября в урочище Кок-Жайлау горит сухостой на склоне горы в Медеуском районе Алматы. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Сухостой горит на высоте 1720 метров. По повышенному рангу задействованы силы и средства ДЧС города Алматы, ГНПП Иле-Алатау, АО "Казавиалесоохрана", – говорится в сообщении. Так как подъездных путей нет, спасатели поднимаются в пешем порядке. В тушении задействован вертолет. Площадь пожара устанавливается.

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