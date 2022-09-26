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На склоне Кок-Жайлау горит сухостой

Кок-Жайлау Фото: Zakon.kz
26 сентября в урочище Кок-Жайлау горит сухостой на склоне горы в Медеуском районе Алматы. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Сухостой горит на высоте 1720 метров.

По повышенному рангу задействованы силы и средства ДЧС города Алматы, ГНПП Иле-Алатау, АО "Казавиалесоохрана", – говорится в сообщении.

Так как подъездных путей нет, спасатели поднимаются в пешем порядке.

В тушении задействован вертолет.

Площадь пожара устанавливается.

Ирина Лукичева
Алматы
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