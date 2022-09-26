Иностранцам для оформления ВНЖ нужно будет предоставить загранпаспорт
В частности, вносится поправка о том, что для оформления разрешения на проживание нужно будет предоставить заграничный паспорт – документ, признаваемый Республикой Казахстан в качестве документа, удостоверяющего личность иностранца или лица без гражданства и подтверждающего их правовой статус.
При этом срок действия документа на день подачи заявления должен превышать 180 календарных дней.
Кроме того, нужно будет предоставить документ о судимости (отсутствии судимости), выданный компетентным органом соответствующего государства (за исключением этнических казахов – граждан Китая, если иное не предусмотрено международными договорами).
При этом документ, подписанный уполномоченным сотрудником компетентного органа и заверенный гербовой печатью подразделения, предоставляется в бумажном виде.
Как поясняют в МВД, такая справка в цифровом формате не сможет приниматься в связи с отсутствием электронного взаимодействия с информационными сервисами иностранных государств.
Также говорится, что справка об отсутствии судимости в электронном виде, подписанная электронной подписью, равнозначна бумажной, только если она пересылается в электронном виде из личного кабинета пользователя. Распечатанная электронная справка не имеет юридической силы.
Остальной набор документов остается прежним. Нужно также предоставить:
заявление-анкету о выдаче разрешения на постоянное проживание в РК;
копию и подлинник свидетельства о рождении или другого документа, удостоверяющего личность ребенка, не достигшего 16-летнего возраста, при совместном обращении;
документ о подтверждении своей платежеспособности;
нотариально удостоверенное согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на постоянное проживание в РК;
нотариально заверенный договор с физическим или юридическим лицом либо нотариально заверенное заявление физического или юридического лица о предоставлении заявителю жилища для проживания и постановки на постоянный регистрационный учет;
справку о медицинском освидетельствовании иностранца об отсутствии заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства;
фотографию размером 35х45 мм;
документ об уплате государственной пошлины.
Указывается, что документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на казахский либо русский язык. Верность перевода с одного языка на другой свидетельствует нотариус.
Документы и акты, составленные при участии властей иностранных государств или исходящие от этих властей, принимаются к рассмотрению при наличии легализации.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 10 октября.
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