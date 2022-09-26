Иностранцам для оформления ВНЖ нужно будет предоставить загранпаспорт

Министерство внутренних дел РК подготовило изменения и дополнения в Правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, вносится поправка о том, что для оформления разрешения на проживание нужно будет предоставить заграничный паспорт – документ, признаваемый Республикой Казахстан в качестве документа, удостоверяющего личность иностранца или лица без гражданства и подтверждающего их правовой статус.

При этом срок действия документа на день подачи заявления должен превышать 180 календарных дней.

Кроме того, нужно будет предоставить документ о судимости (отсутствии судимости), выданный компетентным органом соответствующего государства (за исключением этнических казахов – граждан Китая, если иное не предусмотрено международными договорами).

При этом документ, подписанный уполномоченным сотрудником компетентного органа и заверенный гербовой печатью подразделения, предоставляется в бумажном виде.

Как поясняют в МВД, такая справка в цифровом формате не сможет приниматься в связи с отсутствием электронного взаимодействия с информационными сервисами иностранных государств.

Также говорится, что справка об отсутствии судимости в электронном виде, подписанная электронной подписью, равнозначна бумажной, только если она пересылается в электронном виде из личного кабинета пользователя. Распечатанная электронная справка не имеет юридической силы.

Остальной набор документов остается прежним. Нужно также предоставить:

заявление-анкету о выдаче разрешения на постоянное проживание в РК;

копию и подлинник свидетельства о рождении или другого документа, удостоверяющего личность ребенка, не достигшего 16-летнего возраста, при совместном обращении;

документ о подтверждении своей платежеспособности;

нотариально удостоверенное согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на постоянное проживание в РК;

нотариально заверенный договор с физическим или юридическим лицом либо нотариально заверенное заявление физического или юридического лица о предоставлении заявителю жилища для проживания и постановки на постоянный регистрационный учет;

справку о медицинском освидетельствовании иностранца об отсутствии заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства;

фотографию размером 35х45 мм;

документ об уплате государственной пошлины.

Указывается, что документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на казахский либо русский язык. Верность перевода с одного языка на другой свидетельствует нотариус.

Документы и акты, составленные при участии властей иностранных государств или исходящие от этих властей, принимаются к рассмотрению при наличии легализации.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 10 октября.