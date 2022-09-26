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В МВД объяснили большой миграционный поток россиян

граница Фото: gov.kz
В Министерстве внутренних дел Казахстана заявили, что миграционный поток россиян в первую очередь связан с соседством и транзитным потенциалом страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Исполняющий обязанности председателя Комитета миграции МВД Аслан Аталыков отметил, что сухопутная граница между Казахстаном и Россией самая протяженная – 7591 км.

Возможность использования россиянами нашей воздушной гавани для релокации является одной из причин миграционного потока. Только за последние дни сентября Казахстан покинули 40 тыс. граждан России. Тысячи выехали через Казахстан к южным соседям – Кыргызстан, Узбекистан. И почти 6 тыс. вылетели через аэропорты, – объяснил Аслан Аталыков.

Кроме того, с 1 по 24 сентября за получением вида на жительство обратились 896 иностранных граждан, в том числе 115 россиян.

Учет ведется, срок пребывания контролируется. К нарушителям миграционного законодательства будут приняты соответствующие меры. Со стороны прибывших граждан России правонарушений не зафиксировано.Аслан Аталыков

В целом с начала года в Казахстан въехало 4 млн 399 тыс. иностранцев, из них:

  • 1 млн 700 тыс. граждан России;

  • 1,5 млн граждан Узбекистана;

  • 547 тыс. граждан Кыргызстана;

  • более 200 тыс. граждан Таджикистана.

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