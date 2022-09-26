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Кайрату Боранбаеву снова продлили арест

суд Фото: ФК "Кайрат"
Кайрату Боранбаеву продлили срок ареста еще на один месяц. Об этом корреспонденту Zakon.kz cообщили в специализированном межрайонном следственном суде города Астаны 26 сентября.
8 сентября 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Кайрата Боранбаева на один месяц, – говорится в сообщении суда.

17 марта в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу заявили, что задержан казахстанский предприниматель Кайрат Боранбаев. Агентством расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

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Ирина Лукичева
Астана Боранбаев Кайрат
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