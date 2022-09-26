Кайрату Боранбаеву снова продлили арест

Фото: ФК "Кайрат"

Кайрату Боранбаеву продлили срок ареста еще на один месяц. Об этом корреспонденту Zakon.kz cообщили в специализированном межрайонном следственном суде города Астаны 26 сентября.

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