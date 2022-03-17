Кайрат Боранбаев арестован на два месяца

17 марта Специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Кайрата Боранбаева. Пресс-служба суда Нур-Султана

Тем временем Агентством по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Боранбаев. 17 марта судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Расследование продолжается. Пресс-служба АФМ РК

В соответствии со ст. 201 УПК иная информация в интересах следствия не разглашается, уточнили в ведомстве.