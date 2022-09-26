ЦИК Казахстана: кандидатов в президенты пока нет

Секретарь Центризбиркома на брифинге в ведомстве прокомментировал вопрос о выдвижении кандидатов в президенты по состоянию на 26 сентября, передает корреспондент Zakon.kz.

Процедура выдвижения кандидатов в президенты официально стартовала 23 сентября. Внеочередные президентские выборы состоятся 20 ноября.

На сегодня еще никто не предложил свою кандидатуру, ни одно из общественных объединений не провело еще своих съездов или конференций. Секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман

Позже представители парламентских партий прокомментировали вопрос о том, почему до сих пор ими не выдвинуты кандидаты.

Мы, прежде чем выдвинуть кандидатуру, должны провести съезд, но, как отметил глава нашей партии, если действующий президент выдвинет свою кандидатуру, мы его поддержим. Представитель "Народной партии Казахстана"

Прокомментировал ситуацию и представитель партии "Ауыл".

Выдвижение кандидатуры в президенты – это прерогатива высшего органа партии – съезда. Съезд еще не проводили. Так как это должен быть внеочередной съезд, то в течение одного-двух дней невозможно все провести, это требует определенной подготовки. Мы сообщим, когда будет проведен съезд. Президиум объявляет о проведении съезда. Президиум еще не прошел, на этой неделе должен пройти. Этот съезд не только о выдвижении кандидатуры в президенты, а также об участии и неучастии в выборах. Представитель партии "Ауыл"

Заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров напомнил, что кандидаты в президенты выдвигаются республиканскими общественными объединениями в лице их высших органов в виде съезда или конференции.