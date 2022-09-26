Объявлен состав сборной Казахстана на IV Всемирные игры кочевников

С 29 сентября по 2 октября в турецком городе Изник пройдут IV Всемирные игры кочевников. Честь Казахстана на этих престижных соревнованиях представят 53 спортсмена по пяти видам состязаний: казахша курес, кокпар, кок-бору, жамбы ату и традиционная стрельба из лука, сообщает Zakon.kz.

Спортивные мероприятия, целью которых является возрождение культуры и спорта кочевых народов, пройдет под девизом "Традиционная подпись, отправленная в будущее". Также соревнования преследуют цель сохранения и возрождения культуры кочевых народов мира путем укрепления культурных связей между странами-участницами.

На трех предыдущих играх сборная Казахстана принимала активное участие и всегда занимала призовые места в общекомандном зачете. На первых играх в 2014 году – 2-е место, два года спустя – 3-е место, а в 2018 году – 2-е место.

Казахстанские спортсмены в преддверии Игр прошли специальные учебно-тренировочные сборы как внутри страны, так и за рубежом.

В Олимпиаде по национальным видам спорта примут участие спортсмены из 100 стран мира по 23 видам, из них 10 только показательные. В состав казахстанской команды по кокпару вошли чемпионы мира Улан Байтореев (капитан команды), Аблайхан Нышанбеков и Курманбек Турганбек, ставший "игроком века".

Палуанов в казахша курес возглавил победитель республиканского турнира "Казахстан барысы" – Максат Исагабылов.

Фото: Instagram/maksat_issagabylov

В Турции выступят члены национальной сборной по жамбы ату, первый чемпион мира – Ералхан Айкоз, чемпион мира – Абзал Тулыбеков, чемпион Азии – Бакдаулет Бабажан.

В традиционной стрельбе из лука свое мастерство покажут Диас Ахметов (победитель Кубка Казахстана), Ербол Тапенов (серебряный призер Кубка мира) и Анжела Тарыца (победитель Кубка мира). Также пройдут показательные выступления по теңге ілу и аударыспақ, в которых примут участие четыре спортсмена.

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