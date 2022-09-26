Количество жертв в школе Ижевска возросло до 6
Фото: pixabay
Губернатор Удмуртии Александр Бречалов, приехавший на место ЧП, рассказал подробности трагедии в школе Ижевска, сообщает Zakon.kz.
По его словам, при стрельбе погиб охранник.
Есть жертвы и раненые среди детей. Стрелок покончил с собой. Александр Бречалов
В МВД по Удмуртской Республике сообщили, что после поступления сообщения о стрельбе в школе № 88 города Ижевска сотрудники полиции выехали на место происшествия и организовали мероприятия, направленные на задержание подозреваемого.
В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой. На данный момент известно о 6 погибших и около 20 пострадавших от его действий. Информация уточняется.МВД по Удмуртской Республике
Ранее сообщалось, что стрельбу открыл неизвестный мужчина в черном костюме во время уроков.
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