Количество жертв в школе Ижевска возросло до 6

Губернатор Удмуртии Александр Бречалов, приехавший на место ЧП, рассказал подробности трагедии в школе Ижевска, сообщает Zakon.kz.

По его словам, при стрельбе погиб охранник.

Есть жертвы и раненые среди детей. Стрелок покончил с собой. Александр Бречалов

В МВД по Удмуртской Республике сообщили, что после поступления сообщения о стрельбе в школе № 88 города Ижевска сотрудники полиции выехали на место происшествия и организовали мероприятия, направленные на задержание подозреваемого.

В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой. На данный момент известно о 6 погибших и около 20 пострадавших от его действий. Информация уточняется. МВД по Удмуртской Республике

Ранее сообщалось, что стрельбу открыл неизвестный мужчина в черном костюме во время уроков.