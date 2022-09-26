Казахстанцы смогут ездить в Андорру без виз

Казахстан и Андорра планируют установить безвизовый режим посещения для своих граждан, сообщает Zakon.kz.

МИД РК подготовил проект постановления правительства "Об утверждении Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Княжества Андорра о взаимном освобождении от визовых требований".

Соглашение предусматривает, что граждане государства одной из сторон, владельцы действительных проездных документов, освобождаются от визовых требований для однократного или многократного въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на период, не превышающий 90 календарных дней в течение года.

Для граждан Казахстана срок в 90 дней начинается с даты первого въезда в Шенгенскую зону.

Действительными проездными документами РК являются дипломатический паспорт; служебный паспорт; паспорт гражданина республики Казахстан; свидетельство на возвращение.

Действительными проездными документами Княжества Андорра являются дипломатический паспорт; служебный паспорт; временный проездной документ.

В МИД отмечают, что принятие данного постановления установит взаимное освобождение от визовых требований и позволит развивать тесное сотрудничество между Республикой Казахстан и Княжеством Андорра.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 10 октября.