Когда казахстанцы смогут без визы летать во Вьетнам

Стало известно, когда между Казахстаном и Вьетнамом начнет действовать безвизовый режим, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На брифинге 6 мая официальный представитель МИД Айбек Смадияров напомнил, что соглашение об освобождении от визовых требований между Казахстаном и Вьетнамом было подписано еще в 2023 году.

"Соглашение между правительствами Казахстана и Вьетнама об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов вступит в силу 25 мая 2024 года. Соглашение предусматривает отмену визовых требований для граждан двух стран, владельцев национальных паспортов. Граждане смогут находиться 30 календарных дней со дня въезда в страну, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в шесть месяцев", – сообщил Айбек Смадияров.

О том, что Казахстан и Вьетнам планируют ввести безвизовый режим, стало известно 15 июня 2023 года.

