В суде Уральска экс-глава отдела строительства акимата заявил о невиновности

26 сентября в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО с последним словом выступил руководитель отдела строительства акимата Уральска Арман Уксукбаев. Подсудимый попросил суд оправдать его, передает корреспондент Zakon.kz.

Подробности дела: по версии следствия

Речь идет об уголовном процессе, где на скамье подсудимых оказались руководитель отдела строительства акимата Уральска Арман Уксукбаев и его водитель Александр Нагметов.

Арман Уксукбаев и Александр Нагметов были задержаны 11 октября 2021 года и с того времени находятся в следственном изоляторе. В мае 2022 года это дело было передано в суд. А в начале сентября прокурор запросил приговорить Уксукбаева к 11 годам и трем месяцам лишения свободы по статье "Покушение на получение взятки в особо крупном размере", а Нагметова – приговорить к 10 годам лишения свободы.

По версии обвинения, чиновник через посредника Александра Нагметова получил взятку 134 млн тенге с предпринимателя Алибека Нургалиева за победу в конкурсе госзакупок и за беспрепятственное подписание актов выполненных работ при строительстве двух девятиэтажных жилых домов в Уральске по государственной программе "Нурлы жер". Общая сумма конкурса составляла 2,2 млрд тенге. Кроме денег, по версии следствия, Уксукбаев требовал, чтобы ему купили новый трактор стоимостью более 40 млн тенге.

Подробности дела: из речи обвиняемого

26 сентября 2022 года Арман Уксукбаев выступил в суде с последним словом.

Уважаемый суд, как объяснили мне адвокаты, после последнего слова вы огласите приговор. Это моя последняя возможность сказать, что я невиновен, что все происходило и совершалось за моей спиной. И об этом знают только два человека – Александр Нагметов и Алибек Нургалиев, подавший на меня жалобу в Антикоррупционную службу. Оба эти человека показали, что я не причастен к инкриминируемому мне преступлению, – сказал Арман Уксукбаев, обращаясь к судье.

В своем последнем слове главный строитель Уральска рассказал, что "его подельник" Александр Нагметов требовал с предпринимателя деньги своего брата – Ислама, который руководил компанией, также занимающейся строительством домов по госпрограмме.

Александр прикрывался моим именем, чтобы вытащить деньги своего брата Ислама, которые прикарманил Нургалиев (предприниматель, написавший заявление на Уксукбаева. – Прим. ред.). За мной следили ровно 12 дней с 1 по 11 октября 2021 года, но у следствия нет никаких записей, подтверждающих мою причастность к делу, – подчеркнул Уксукбаев.

По его словам, предприниматель Алибек Нургалиев вывел со стройки миллионные суммы, и чтобы скрыть это воровство, обратился в Антикоррупционную службу с заявлением о том, что якобы Арман Уксукбаев через Александра Нагметова вымогает с него взятку в размере 130 млн тенге и покупку нового трактора стоимостью 40 млн тенге.

Также Уксукбаев рассказал, что сотрудники Антикоррупционной службы сразу после задержания предлагали ему признаться в получении взятки.

В момент задержания 11 октября, когда мы вышли со следователем в коридор, он мне сказал: "Арман, давай не будем про 130 миллионов. Сознайся, что 3,5 миллиона, которые у тебя нашли, это взятка". Я ему сказал, что это деньги за мой трактор. "Ну тогда будешь сидеть". Как я могу сознаться в том, чего не делал? Соответственно, я отказался. Я прошу справедливо решить это дело и не осудить меня за то, чего я не совершал, – сказал подсудимый Арман Уксукбаев.

Что выяснил суд

Судом было установлено, что предприниматель Нургалиев после победы в конкурсе перечислял деньги от генподрядчика со счетов своей фирмы на счета компаний своих родственников. А деньги, которые были найдены у Армана Уксукбаева дома – 3,5 млн тенге, ему передал Александр Нагметов от предпринимателя Алибека Нургалиева как плату за аренду трактора, который работал на объекте строительства жилья по госпрограмме.

После того, как Арман Уксукбаев закончил свою речь, выступил Александр Нагметов. Он был краток и тоже попросил суд вынести оправдательный приговор.

Вину свою не признаю, так как данное преступление не совершал. Прошу суд меня оправдать, – сказал он.

В конце заседания судья Асланбек Дюсенгалиев сообщил участникам процесса, что приговор в отношении подсудимых будет оглашен 28 сентября 2022 года.